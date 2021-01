Altenburg. Die Sanierung des Landestheaters Altenburg verzögert sich. Wie Landrat Uwe Melzer (CDU) auf Nachfrage sagt, liege das zum einen an der Bausubstanz. "Es ist halt ein Altbau", lautet sein Kommentar. So sei man bei den Arbeiten auf Befunde gestoßen, mit denen man nicht gerechnet habe. Auch coronabedingt sei alles nicht so gelaufen wie ursprünglich geplant. "Wir haben für die Baumaßnahme Firmen gebunden, die unheimlich gefragt sind", so Melzer.

Fest steht jetzt, dass die Spielzeit 2021/22 im Theaterzelt, in dem während der Sanierung bis zu den pandemiebedingten Unterbrechungen Aufführungen stattfanden, eröffnet werden wird. "Das Jubiläum des Theaters werden wir auch im Zelt feiern", sagt der Landrat, der seit Mitte Dezember Aufsichtsratsvorsitzender des Theaters Altenburg Gera ist.

Weit über elf Millionen Euro werden in die Sanierung des Gebäudes, das 1871 eingeweiht wurde, investiert. "Es ist eine aufregende Zeit, aber auch eine schöne", sagt Melzer über die im Sommer 2019 begonnenen Bauarbeiten am Landestheater. Der Umzug in das Stammhaus ist für Januar 2022 geplant.