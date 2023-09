Sanierung in der Bahnhofstraße in Wünschendorf

Wünschendorf. Das befürchtete Verkehrschaos durch die Bauarbeiten in Wünschendorf ist vorerst ausgeblieben.

Mitarbeiter vom Bauunternehmen Karlen aus Zeulenroda-Triebes haben am Montag mit den Sanierungsarbeiten im vollgesperrten Abschnitt der Bahnhofstraße in Wünschendorf begonnen. Die befürchteten Behinderungen in der Poststraße, über die der Verkehr nun in beide Richtungen umgeleitet wird, sind weitestgehend ausgeblieben. Es sei ein gutes Miteinander der Verkehrsteilnehmer, schätzte Bürgermeister Marco Geelhaar ein. Plan B – der Einsatz einer Ampel auf der Umleitungsstrecke – ist demnach wohl nicht nötig.