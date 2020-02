Saubermachen um den Raitzhainer Teich

Drei große Müllbeutel mit Unrat waren am Sonnabend nach dem Arbeitseinsatz des Anglervereins Ronneburg gefüllt. „Nicht nur Glas- und Plasteflaschen haben wir rund um den Raitzhainer Teich gefunden. Sogar Tüten mit Hundekot waren dabei“, zählt Patrick Platz auf. Viel Zeit brauchten die weit über zehn Helfer, um das Totholz aus Bäumen und Sträuchern auszuschneiden. Acht Kubikmeter sind zusammengekommen.

Die Aktion am Samstag war die zweite in diesem Jahr. Sechs weitere Termine stehen noch an, so Platz. Er ist 1. Vorsitzender des Vereins, dem 125 Mitglieder aus Ostthüringen angehören, wie aus Gera, Schmölln oder Jena In der Natur zu sein, fasziniert den 34-Jährigen und er räumt gleich mit einem Vorurteil auf. „Angeln ist nicht nur sitzen und abwarten. Viel bewegt man sich zum Beispiel beim Fliegenfischen. Das geht auch an stillen Gewässern wie in Raitzhain. Der Teich hat eine Wasserfläche von etwa fünf Hektar. In ihm gibt es unter anderem Karpfen, Aale, Schleie und Hechte.“ Der größte Fang 2019 sei ein Hecht von etwa einem Meter gewesen, glaubt sich Platz zu erinnern. Angeln könne man jeden Tag, wenn der Teich nicht zugefroren ist.