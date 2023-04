Schachgroßmeister Elisabeth Pähtz spielte bereit 2022 simultan gegen bis zu 30 Gegner in Herrenberg.

Schachgroßmeisterin stellt in Weida ihr Buch vor

Weida. Elisabeth Pähtz will sich außerdem gleichzeitig mit 20 Schachspielerinnen und Schachspielern in einem Simultanwettkampf messen.

Am Samstag, dem 22. April, wird es einen Schachleckerbissen auf der Osterburg Weida geben. Mit der einzigen deutschen Frau, die einen Großmeistertitel der Männer im Schach trägt, habe die Stadt eine ganz besondere Person zu Gast, heißt es in einer Ankündigung.

Bereits ab 15 Uhr werde Elisabeth Pähtz sich gleichzeitig mit 20 Schachspielerinnen und Schachspielern in einem Simultanwettkampf messen.

In Erfurt aufgewachsen

Die Europameisterin der Frauen von 2018 im Schnellschach und Vizeeuropameisterin im Blitzschach sowie Dritte bei den Europameisterschaften der Frauen im Jahre 2019 wurde in Thüringen geboren und ist in Erfurt aufgewachsen. Ihr Vater, Großmeister Thomas Pähtz, kümmerte sich um ihre schachliche Ausbildung und stellte dabei seine eigene Karriere zurück. Elisabeth, die als Neun- bis Elfjährige zwei Jahre bei der OTG Gera Frauenbundesliga spielte, liege Thüringen immer noch sehr am Herzen.

Ab 19.30 Uhr werde die Schachgroßmeisterin im Balkensaal der Osterburg ihr Buch „Wer den vorletzten Fehler macht, gewinnt“ vorstellen. Darin gewährt sie laut einer Ankündigung Einblicke in ihr Leben um und mit Schach. red