Schäferhund verletzt Frau: Besitzer war zu betrunken, um sich um Tier zu kümmern

Ein Schäferhund hat in Gera eine Frau verletzt (Symbolfoto).

Gera. Ein Schäferhund hat in Gera eine Frau angesprungen und verletzt. Vorerst kam er ins Tierheim.

Ein Schäferhund ist am Donnerstag aus der Wohnung seines Besitzers in der Geraer Ahornstraße ausgebüxt. Wie die Polizei mitteilt, sprang er eine 27-jährige Passantin an und verletzte diese leicht.

Die hinzugerufenen Polizisten stellten fest, dass der mit mehr als zwei Promille alkoholisierte 53-jährige Hundebesitzer offenbar nicht im Stande war, sich um das Tier zu kümmern. Der Schäferhund wurde ins Tierheim gebracht.

