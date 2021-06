Schatzsuche am Stadtstrand Gera vorm offiziellen Start

Nach zwei Jahren Strand an der Weißen Elster lockt der Sand nun am ehemaligen „Karibiko“. (Archivfoto)

Gera. Ab 18. Juni soll in Gera ein neuer Strand an anderer Stelle für Urlaubsstimmung sorgen. Eine kleine Aktion lockt bereits an diesem Sonnabend.

Mit neuem Konzept an anderer Stelle soll auch dieses Jahr etwas Strandatmosphäre nach Gera geholt werden. Die Gera Kultur GmbH hat gemeinsam mit zahlreichen Partnern in den vergangenen Wochen und Monaten den Stadtstrand Gera zum Leben erweckt. Auf dem Gelände der ehemaligen Minigolfanlage „Karibiko“ im Hofwiesenpark sei ein Spieleparadies für Groß und Klein entstanden, teilt die Stadtverwaltung mit.

Die offizielle Eröffnung inklusive Gastronomie ist für Freitag, 18. Juni, ab 15 Uhr geplant. Um die Wartezeit bis dahin zu versüßen, steht auf dem zukünftigen Volleyballfeld ab Sonnabend, 5. Juni, ein großer Sandkasten zur Verfügung. „Hier dürfen alle Kinder auf Schatzsuche gehen“, erklärt Ines Gebhardt, Geschäftsführerin der Gera Kultur GmbH. „Im Sandkasten wurden 150 Goldstücke versteckt. Für jede gefundene Goldmünze erhält jedes Kind eine Kugel Eis geschenkt. Während die Kinder auf Goldsuche gehen, können die Eltern unter dem großen Sonnensegel Platz nehmen.“

2019 und 2020 hatte der Strand an der Weißen Elster zum Verweilen eingeladen. Um die Laichplätze von Fischen in der Elster durch die vermehrte Einbringung feinen Sandes nicht zu gefährden, musste für dieses Jahr ein alternativer Ort gefunden werden, erklärt die Stadt in ihrer Pressemitteilung. Das ehemalige „Karibiko“ als Standort sei ideal, so Gebhardt, da hier bereits die strukturellen Voraussetzungen vorhanden waren.