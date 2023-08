Fotografien von Bauhaus-Architektur von Heike Hahn und Frank Rüdiger sind ab 15. August in einer Ausstellung in der Geraer Stadt- und Regionalbibliothek zu sehen.

Schau in Gera: Bauhaus-Fotos aus Gera und Nürnberg

Gera. Vernissage am Dienstag in der Stadt- und Regionalbibliothek Gera

Im Rahmen der Städtefreundschaft zwischen Nürnberg und Gera initiierte die Nürnberger Fotokünstlerin Heike Hahn gemeinsam mit dem Geraer Fotografen Frank Rüdiger das Fotoprojekt „ZeitZeichen | Architektur – Durch die Linse | Sep Ruf und Thilo Schoder“.

Nachdem die Ausstellung zu diesem Projekt im Mai in Nürnberg gezeigt wurde, ist sie vom 15. August bis 9. September in der Stadt- und Regionalbibliothek Gera zu sehen. Die Vernissage mit einer Einführung von Annerose Kirchner findet am Dienstag um 17 Uhr statt.