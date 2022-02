Schaufenster in Textil-Geschäft in Geraer Innenstadt auf Frühling umgestellt

Gera. Die Schaufensterdekoration in dem Geschäft in Gera soll als Vorbote des Frühlings dienen.

Die selbstständige Dekorateurin Ines Meyer (links) lässt den Frühling im Schaufenster von Woll-Reichl einziehen. Das Textil-Fachgeschäft in der Große Kirchstraße war vor 17 Jahren ihr erster Kunde. Inzwischen ist sie auch in den Schaufenstern von Apotheken und Optikern zu finden. Dagmar Bess führt das Familiengeschäft mit ihrem Mann Gunar bereits in der vierten Generation.