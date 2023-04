Scheibe eingeschlagen: Drei Personen randalieren in Gera

Drei Personen randalierten am Mittwoch in Gera (Symbolbild).

Gera. Drei Personen randalierten am frühen Mittwochmorgen in Gera. Sie warfen unter anderem einen Stein durch die Scheibe einer Bushaltestelle.

Mehrere Streifen sind am Mittwoch in den frühen Morgenstunden in die Johannes-R.-Becher-Straße in Gera ausgerückt. Wie die Polizei mitteilte, zogen drei Personen randalierend durch die Straße. Sie traten gegen Mülltonnen und warfen einen Stein durch die Scheibe einer Bushaltestelle, die daraufhin zu Bruch ging.

Den Beamten gelang es, einen der Täter zu fassen. Es handelte sich um einen 22-jährigen Mann. Seine beiden Weggefährten entkamen unerkannt. Es entstand ein hoher Sachschaden.