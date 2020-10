Schiff Ahoi! im Geraer Kindergarten „Kinderparadies“

Gera. Die Kinder konnten das neue Spielgerät in Beschlag nehmen und sich nun noch einen Namen ausdenken.

Die Geraer DRK-Kita „Kinderparadies“ freut sich über ein neues Spielgerät in ihrem Garten. Darüber berichtet der Träger in einer Pressemitteilung. Vor einigen Tagen konnte es endlich eingeweiht werden. Zunächst wurde das Absperrband von den älteren Kindern durchgeschnitten. Anschließend gab es eine große Meuterei: das Schiff aus Robinien-Holz musste einer ersten Attacke von Wasserbomben standhalten.

Die Freude bei den Kindern war groß als sie das Schiff stürmen konnten. Finanziert werden konnte das Schiff aus Trägermitteln und Spendengeldern der Kita. Ein „Dankeschön“ gilt dem Elternbeirat für die Zusammenarbeit und Unterstützung.

Einen Namen trägt das neue Schiff noch nicht. „Die Beteiligung der Kinder an der Namensgebung ist uns sehr wichtig“, berichtet Mandy Schmerling, Leiterin der Einrichtung: „So werden in den kommenden Tagen Namensvorschläge in den einzelnen Gruppen gesammelt. Jedes Kind im Haus benennt anschließend seinen persönlichen Favoriten.“