Schlägerei endet mit Polizeieinsatz und vier Verletzten - Mann nach Attacke in Haft - Feuerwehreinsatz

Das sind die Meldungen der Polizei für Gera.

Schlägerei endet mit Polizeieinsatz und vier Verletzten

Ein Streit unter vier Männern im Alter von 33, 40, 45 und 46 Jahren in der Straße In der Laune in Gera führte Freitagabend gegen 22.45 Uhr zu einem Polizeieinsatz. Der zunächst verbale Streit der Beteiligten endet in einer gegenseitigen Körperverletzung, wobei alle vier Herren verletzt wurden. Im Anschluss der Auseinandersetzung entfernten sich zwei Beteiligte, konnten jedoch gefunden werden. Die Geraer Polizei ermittelt. Ein Rettungswagen wurde angefordert.

Mann getreten und verletzt: Angreifer in Haft

Die Ermittlungen gegen einen 33-Jährigen u.a. wegen gefährlicher Körperverletzung und Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen hat am Samstag die Geraer Polizei aufgenommen. Demnach griff der polizeibekannte Mann gegen 20:35 Uhr in der Friedericistraße in Gera einen ihm bekannten 35-Jährigen mit Tritten an und forderte von ihm die Herausgabe von Bargeld. Zudem stieß er sein Opfer gegen eine massive Glaswand. Dabei wurde der 35-Jährige verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Während des Angriffes rief der 33-Jährige zudem rechtsradikale Parolen.

Polizeibeamten stellten den mit über 1,8 Promille alkoholisierten Täter und nahmen ihn vorläufig fest. Er kam in ein Gefängnis. Die Kripo Gera hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen: Tel. 0365 / 8234-1465.

Gegen Fahrzeug getreten und Außenspiegel beschädigt

Ein in der Berliner Straße abgestellter Renault geriet in den Fokus unbekannter Täter, als diese am Samstag gegen 0.15 Uhr durch die Straße liefen. Dabei traten der oder die Täter gewaltsam gegen den rechten Außenspiegel des Fahrzeuges, so dass dieser beschädigt wurde. Die Polizei Gera hat nimmt Hinweise unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen.

Feuerwehreinsatz am Puschkinplatz

Sonntagnacht gegen 0.55 Uhr kamen Polizeibeamte Am Puschkinplatz in Gera zum Einsatz. Dort schlug ein bislang unbekannter Täter offenbar mit der Faust gegen die Scheibe eines dortigen Büros, so dass diese beschädigt wurde. Anschließend entfernte sich der Unbekannte. Um das Loch zu verschließen, wurde letzten Endes die Feuerwehr angefordert.

Die Geraer Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen unter Tel. 0365 / 829-0.

Anhänger gestohlen und dann zurückgelassen

Den Diebstahl seines Pkw-Anhängers meldete Sonntag der 60-jährige Eigentümer der Geraer Polizei. Demnach begaben sich unbekannte Täter in der Zeit vom 10. Juli zum 11. Juli auf das Grundstück des 60-Jährigen Am Stockberg und stahlen den unter einem Carport abgestellten Anhänger. Als die Beamten zum Tatort fuhren, konnte der Anhänger in ca. 1 km Entfernung gefunden werden. Offensichtlich ließen der oder die Täter ihr Beutegut zurück.

Die Geraer Polizei ermittelt auch hier und sucht Zeugen: 0365 / 829-0.

