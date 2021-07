Zu einer Schlägerei kam es in Weida in der "Micro-Bar". (Symbolfoto)

Schlägerei in "Micro-Bar" in Weida

Weida. Zu einer Schlägerei kam es in Weida in der "Micro-Bar". Dabei wurde ein Mann mit einem Bierglas im Gesicht getroffen.

Am frühen Samstagmorgen gegen 01:15 Uhr kam es in der Weidaer "Micro-Bar" zu einer Schlägerei. Drei junge Männer waren in Streit geraten, welcher in einer körperlichen Auseinandersetzung gipfelte.

Ein bisher unbekannter Tatverdächtiger schlug dem 34-jährigen Geschädigten ein Bierglas ins Gesicht und verletzte ihn damit leicht. Ein 24-jähriger Mittäter konnte durch die Polizeibeamten namhaft gemacht werden.

Die PI benötigt Hinweise zu einem weiteren, bisher noch unbekannten, Täter. Tel. 03661 6210