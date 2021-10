Schlägerei vor Bar in Gera

Gera. Diese und weitere Polizeimeldungen aus Gera.

Samstagabend, kurz vor Mitternacht, rückten Polizeibeamte und in Rettungsdienst zu einer Bar in die Enzianstraße aus. Dort war es innerhalb einer Gruppe zum Streit gekommen. Als die Gruppe vom Wirt nach draußen beordert wurde, eskalierte der Streit, heißt es in der Polizeimeldung. Mehrere Männer dieser Gruppe griffen nunmehr einen 22-Jährigen aus der Gruppe mit Schlägen und Tritten an.

Als die Polizei kam, flüchteten die Angreifer in unbekannte Richtung. Der verletzte 22-Jährige kam mit Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus. Eine Fahndung nach den flüchtigen Angreifern verlief bisher ergebnislos. Die Geraer Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Telefonnummer ist die 0365/829-0.

E-Bike verschwunden

Ein bislang unbekannter Fahrraddieb stieg Freitagabend, gegen 22:40 Uhr, in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Berliner Straße ein, nachdem er sich offenbar gewaltsam Zutritt verschaffte, heißt es von der Polizei. In der Folge stahl er das dort gesichert abgestellte E-Bike eines 42-Jährigen. Der Bestohlene bemerkte den Diebstahl gleich und informierte die Polizei. Später konnte das himmelblaue Fahrrad der Marke "Moonraker" im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Hußstraße fest- und sichergestellt werden. Die Geraer Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise geben können.

