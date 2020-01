Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schlager, Musical und Komik

Mit derzeit 55 Gastspielen, festen Terminen für Messen, Ausstellungen und gesellschaftliche Ereignisse ist das Kultur- und Kongresszentrum Gera für 2020 bereits gut gebucht, teilt die Stadtverwaltung mit. Gestartet wird mit dem Musical „Die Schöne und das Biest“ am 4. Januar. In der Rolle der Bella, die durch ihren Mut und ihre Liebe den Fluch des schrecklichen Biestes besiegen kann, wird DSDS-Siegerin Marie Wegener zu erleben sein. Der Prinz, der den Zauber, in ein hässliches Biest verwandelt worden zu sein, lange ertragen muss, wird von Musicalstar Alexander di Capri gesungen und gespielt. Gemeinsam mit dem Kreativteam um Komponist Martin Doepke, dem 24 Künstler umfassenden Ensemble sowie einem zehnköpfigen Orchester wollen sie die Zuschauer in die Welt der Fabeln und Magie enführen.

„Circus on Ice“ steht am 8. Januar, das Wiener Neujahrskonzert am 10. Januar sowie „Yesterday – Die Beatles Show“ am 12. Januar auf dem Programm. Namhafte Comedy-Künstler werden ebenfalls zu Gast sein: Torsten Sträter mit seinem neuen Programm, Kayar Yanar, Dieter Nuhr, Jürgen von der Lippe, Paul Panzer und Uwe Steimle.

Die jüngsten Besucher können sich im Frühjahr auf das Musical „Das Dschungelbuch“, auf „Feuerwehrmann SAM“ und das Konzert „Bibi Tina“ freuen. Die Herzen der Volksmusikfans sollen bei Ernst Hutter & den Egerländer Musikanten, Stefan Mross mit „…immer wieder sonntags …“ und der Schottischen Musikparade höher schlagen. Erstmalig im Kultur- und Kongresszentrum zu erleben sind die bundesweit gefeierten Musical-Aufführungen „Tina The Rock Legend“, „Ab in den Süden“, „The Spirit of Freddie Mercury“, „Glanz auf dem Vulkan“ und „Sinatra Friends“. Sicher finden auch „Heino goes Classic“ am 9. Oktober und Ben Zucker am 10. November ihre Fans.

Veranstaltungsplan unter: https://kuk.veranstaltungen-in-gera.de/das-kuk