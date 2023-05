Schlangentagung in Gera mit Schlangenexkursion

Gera. Experten aus dem gesamten Bundesgebiet, aus Österreich und den Niederlanden haben sich im Museum für Naturkunde Gera getroffen

Vom 5. bis 7. Mai hatte das Museum für Naturkunde Gera die bundesweite Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft „Schlangen“ der Deutschen Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde (DGHT) zu Gast, informiert die Stadtverwaltung.

Hilfe für Behördenmit Fachwissen

Der Dachverband beschäftigt sich mit der Wissenschaft von Amphibien und Reptilien, ihrer Pflege und Zucht im Terrarium, aber auch Erhaltungsprojekten und der gesetzlich anerkannten Sachkundeschulung im Umgang mit den Tieren. Als weltweit größter derartiger Zusammenschluss stellt die DGHT das Fachwissen ihrer Mitglieder ehrenamtlich Behörden im Arten- und Tierschutzvollzug zur Verfügung und steht Einsätzen von Feuerwehr und Co. im Zusammenhang mit der Sicherung von Gefahrtieren wie Giftschlangen zur Seite.

Die Schlangenexperten gestalteten ein vielseitiges Vortragsprogramm, welches von exzellent bebilderten Reiseberichten aus Costa Rica, Kroatien und Thailand über Sicherheitskonzepte einer vorbildlichen Gefahrtierhaltung bis hin zum Erfahrungsaustausch aus Haltung und Nachzucht, der technischen Realisierung einer großen Regenwaldanlage sowie dem Management von Quarantäne und Virusinfektionen ihrer Schützlinge reichte.

Ringelnatternim Gelände

Am Sonntag führte René Köhler, der Zoologe des Museums, die Gäste aus der ganzen Bundesrepublik, den Niederlanden und Österreich auf eine Geländeexkursion in den Krebsbachgrund bei Teichwolframsdorf. Mit der Beobachtung heimischer Ringelnattern und anderer Reptilien in ihrem Lebensraum fand die Tagung den Abschluss.