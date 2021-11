Schlechter Halloween-Scherz: Auto und Haus in Ronneburg beschmiert

Ronneburg. Unbekannte Täter ließen sich gleich mit mehreren Materialien am Eigentum anderer aus.

Von einem vermutlich sehr geschmacklosen Halloween-Scherz geht die Polizei in Gera aus. In der Nacht von Sonntag auf Montag beschmierten bisher unbekannte Täter auf dem Kirchplatz in Ronneburg das Auto eines 68-Jährigen und eine Hausfassade mit Zahnpasta, Eiern, Toilettenpapier und Cola. Ein Verfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet und die Polizei sucht nun Zeugen der Tat. Hinweise an die Telefonnummer: 0365/8290.

weitere Blaulichtmeldungen aus der Region