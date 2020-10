Schleuse aus Lederhose bei Konzert getestet

Die Feuertaufe ist bestanden. Am 15. August kam die cleanstage beim Auftritt von Bläck Föös in Köln zum Einsatz. Dort feierte die legendäre Band ihr 50. Bühnenjubiläum. Bevor die etwa 2000 Konzertbesucher ihre Plätze in der Lanxess Arena einnehmen durften, mussten sie die bewegliche Hygieneschleuse passieren. Sie unterstützt die Zugangskontrolle. Das Drehkreuz öffnet sich zum Beispiel nur, wenn die gemessene Temperatur auf der Stirn einer Person im Bereich fieberfrei liegt und sich richtig die Hände desinfiziert hat.

Christian Voigt, Geschäftsführer der mkf GmbH Lederhose, war vor Ort dabei. „Alles hat prima geklappt“, resümierte er. „Wir haben auch Kenntnisse gewonnen, um bei Großveranstaltungen einen noch reibungsloseren Ablauf bei der Nutzung der Schleuse zu gewähren. Dazu braucht es zwei parallele Eingänge, also zwei Drehkreuze in einer cleanstage. Außerdem müssen verständlichere Piktogramme den Personen die Schritte beim Betreten in der cleanstage anzeigen.“

Der nächste Einsatz der Innovation steht bereits im Terminkalender. Am 28. Oktober wird die mobile Hygieneschleuse bei der Vertreterversammlung der Raiffeisenbank Voreifel eG in Meckenheim genutzt. Christian Voigt verriet, dass momentan geklärt wird, ob die cleanstage bei Sportereignissen in Spanien Anwendung finden kann.

Die transportable Hygieneschleuse haben während der Coronakrise drei Unternehmen entwickelt. Von der Firma Boxmeisters in Burkersdorf (Gemeinde Harth-Pöllnitz) kamen Idee und äußere Hülle, ein ehemaliger See-Container. Inhaber Frank Eitner suchte sich in der Region die passenden Partner für das Projekt.

Der Hygienemarkt 24 in Gera lieferte das Wissen um Hygiene und die passende Technik wie Desinfektionsmittel und Drehkreuzanlage. Das Bauzentrum für die Erfindung ist in Lederhose. Nach zwei Monaten stand der Prototyp. Investiert wurde vor allem durch mkf mit einem fünfstelligen Betrag. Jüngst kam ein weiterer Partner, die Firma Natix aus Hamburg dazu. Diese ergänzt die cleanstage um eine intelligente Maskenerkennung als weitere Voraussetzung zur Drehkreuzfreigabe, welche bereits im nächsten Testlauf zum Einsatz kommen wird.

Die Neuentwicklung könne in verschiedenen Größen und mit unterschiedlichem Design angeboten werden. Eine Drehkreuzfreigabe sei auch mit weiteren Abfragen, wie einem Alkoholtest oder einer Ticketkontrolle möglich. Der Prototyp ist drei Meter lang, 2,60 Meter hoch und 2,40 Meter breit.

Gegenwärtig gibt es auch eine Zusammenarbeit zwischen mkf und Senova. Das Unternehmen mit Sitz in Weimar hat einen Covid-19-Antikörpertest entwickelt und mkf die entsprechende Montageanlage gebaut. Sie wird vor Ort aufgestellt. Jene fügt den aus neun Einzelteilen bestehenden Test zusammen und verpackt diesen in Folie. Über 20 Roboter sind in der Anlage integriert, sodass auch künftige Produkte flexibel und mit geringem Umbauaufwand auf der Anlage produziert werden können.

Ende Oktober soll der Aufbau abgeschlossen sein, damit Senova die Produktion starten kann. Der Antikörpertest könne innerhalb von zehn Minuten feststellen, ob ein Körper Antiviren gebildet habe, heißt es.