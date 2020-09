Die Polizei ermittelt in Gera gegen unbekannte Schmierfinken, gegen zwei Ladendiebe und gegen einen 18-Jährigen, der in einem Einkaufsmarkt randalierte (Symbolbild).

Schmierereien – Ladendiebe gesucht – Randale in Einkaufsmarkt

Von Samstag gegen 21 Uhr bis Montag circa 10 Uhr haben Unbekannte eine Grundstücksmauer in der Küchengartenallee beschmiert. Die Polizei Gera bittet nun Zeugen, sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0365-8290 anzugeben.

Polizei Gera sucht nach flüchtigen Ladendieben

Der Detektiv eines Supermarktes in der Otto-Rothe-Straße alarmierte am Montagnachmittag die Polizei, weil er zwei Ladendiebe in flagranti erwischt hatte. Beide ergriffen die Flucht. Einen der Täter konnte der Mitarbeiter fassen, doch weil das T-Shirt des Unbekannten riss, konnte dieser doch noch fliehen.

Die Geraer Polizei sucht nun nach Zeugen, denen am Montag gegen 17.25 Uhr ein verdächtiger Mann mit zerrissener Oberbekleidung im Bereich der Otto-Rothe-Straße aufgefallen ist. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0365-8290 entgegen genommen.

18-Jähriger randaliert in Einkaufsmarkt

Am Montagabend hat ein 18-Jähriger im gleichen Geraer Einkaufsmarkt nur rund eine halbe Stunde später Kunden angepöbelt und im Kassenbereich randaliert. Nach Angaben der Polizei hatte er dabei die Ablage eines Kassenbereichs beschädigt.

Der junge Mann war stark alkoholisiert und wurde von Polizeibeamten in Gewahrsam genommen. Ihn erwarten nun mehrere Ermittlungsverfahren.

