In Gera-Steinrücken wird an der Zufahrt zum Kindergarten Schlumpfhausen ein Multicar mit Schnee beladen.

Gera-Steinbrücken. Mitglieder des Feuerwehrvereins und weitere Helfer packen seit dem Samstagmorgen an

Schneeräumen in Gera-Steinbrücken

Dem Aufruf von Ortsteilbürgermeister Carsten Schlestein sind am Sonnabendmorgen mehr als 15 Steinbrückener gefolgt. Unterstützt von hauptsächlich privater Technik, packen sie die Schneemassen aus dem Ort auf Fahrzeuge und transportieren die kalte Fracht an den Himmelsteich am Ortseingang. Bei dieser Gelegenheit wurde auch die Bushaltestelle zugänglich gemacht.