Schnelle Hilfe aus Gera für Erdbebenopfer

Mirie und Ali Almohammad sortieren in der Moschee in Gera Spenden, die für die Erdbebenopfer in Syrien und in der Türkei abgegeben wurden.

Gera. Auch am heutigen Samstag werden ab Mittag Spenden in der Mosche in Gera gesammelt.

Ein großer Berg Spenden für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien wurde bereits am Freitagabend in der Moschee am Sachsenplatz sowohl von Geraern als auch von vielen türkischen und syrischen Einwohnern in der Stadt abgegeben.

Warme Kleidung wird benötigt

Die Initiative dieser Aktion, die am Sonnabend fortgesetzt wird, geht vom Verein Moschee Gera aus und wird von Ehrenamtlichen organisiert. Willkommen sind vor allem saubere warme Kleidung, Schuhe, Decken, Babysachen, Windeln. Lebensmittel werden nicht angenommen. Auch Geldspenden wurden entgegengenommen.

Alle Spenden werden von zertifizierten Organisationen noch einmal sortiert, verpackt und dann in die Katastrophengebiete gebracht.

