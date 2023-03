Schnelles Aus fürs Heizen mit Öl und Gas? Gera ohne Plan für die Wärmewende

Olaf Kalläne, Leiter der Bauabteilung bei der WBG Glück Auf, steht an einer nagelneuen Gas-Therme in einem Mehrfamilienhaus in der Straße des Bergmanns in Gera. Für nachhaltigere Heizsysteme auf Basis von Umluft oder Erdwärme fehlen oftmals die baulichen Voraussetzungen.