Schön und einsam auf dem Weihnachtsmarkt: Die Jenaer Tanne aus Gera steht

Jena. Der Weihnachtsbaum für den Jenaer Markt ist eine Spende aus Gera. Händler und Besucher werden ihn dieses Jahr nicht umringen - vor wenigen Tagen ist der Weihnachtsmarkt abgesagt worden.

Da steht er, der Jenaer Weihnachtsbaum. Ein echtes Prachtexemplar, wie Dirk Franke von Jenakultur findet, der am Samstagmorgen dabei war, als die 18 Meter hohe Nordmanntanne ihren Platz am Markt einnahm. Gefällt wurde sie am Freitag, 12. November, im Geraer Privatgarten einer älteren Dame, dort musste sie weichen und ziert nun in ihren letzten Tagen den Markt von Jena.

Am Montag werden die Lichterketten angebracht, danach folgt der Schmuck. Jan-Philip Herbers ist Baumkletterer bei der Firma Baummarder. Als der Weihnachtsbaum eine sichere Position hatte, löste er die Ketten des Krans der Firma Baier in schwindelerregender Höhe unter den staunenden Augen von einigen Zuschauern. Einsam wird der Baum genau wie im vergangenen Jahr Weihnachtsflair verbreiten - Glühweinduft und Budenzauber wird es in Jena auch 2021 nicht geben.

