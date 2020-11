Schöne Fliesen, schlaue Gespräche: Markantes Geraer Ladenlokal wird neu belebt

Büro, Veranstaltungs- und Diskussionsraum, Litfaßsäule für Veranstaltungsplakate dank der großen Schaufenster – all diese Funktionen soll die neue Adresse der Ökumenischen Akademie Gera-Altenburg übernehmen. „Eine Begegnungsstätte oder dergleichen ist es aber nicht, die Nutzung soll mit der Nachbarschaft kompatibel sein“, sagt Akademieleiter Frank Hiddemann. Die Rede ist von der Untermhäuser Weinbergstraße 4, einst Hoffleischerei, später unter anderem Kleinkunstbühne mit dem nicht ganz unpassenden Namen „Fliesenschön“.

Auch Pfarrer Hiddemann bezeichnet das 48 Quadratmeter große einstige Ladengeschäft als den „Raum für die Kammerspielformate“ der Akademie. Mit anderen Veranstaltungen werde man auch weiter in größeren Räumen zu Gast sein. Das „Fliesenschön“ sei als fester Sitz und Büro der Ökumenischen Akademie von der Landeskirche angemietet worden, sagt Frank Hiddemann, „bis 30. September 2026, bis ich in den Ruhestand gehe“.

Miteinander statt übereinander reden

Es ist nicht nur darin zu erkennen, dass die bisherige Arbeit des Geraer Geistlichen inzwischen hohe Anerkennung genießt. Dabei stand Hiddemann anfangs „massiv in der Kritik“, wie er sagt, da er zu Streitgesprächen über die Themenfelder der AfD auch Politiker dieser Partei eingeladen hatte. Miteinander statt übereinander reden war seit jeher ein Credo der Akademiearbeit, der Meinungsaustausch, das gegenseitige Zuhören. Provokant, aber nicht populistisch. Ein anderes gutes Beispiel für diesen Ansatz sind die Fremden-Führung der Ökumenischen Akademie, für die Jana Huster jüngst einen Integrationspreis der Stadt Gera bekam.

„Es hat funktioniert“, kann Hiddemann heute sagen. Seit 1. September ist er Geraer Regionalstellenleiter der Evangelischen Erwachsenenbildung Thüringen (EEBT), eine halbe Stelle, die durch die Kirchenkreise Gera und Altenburger Land sowie durch die Diako Thüringen zur Dreiviertelstelle aufgestockt würde. Hinzu kommt die Viertelstelle als Pfarrer für Gera-Frankenthal. 2021 wird er unter anderem eine gemeinsame Fortbildung mit dem Lothar-Kreyssig-Ökumenezentrum organisieren, in der es genau um dieses Vermittelnde geht: „Diskursräume schaffen“.

„Sonntag im Fliesenschön“ soll stattfinden

Wie eben das „Fliesenschön“ einer sein soll. Zwar hat Corona einige Pläne durcheinander gebracht. Obwohl Bildungsveranstaltungen trotz des neuerlichen Lockdowns weiter möglich seien, habe man einige Veranstaltungen wie die „Akademie am Vormittag“ abgesagt, weil hier vor allem die Risikogruppe im Publikum zu erwarten sei. Die Reihe „Sonntag im Fliesenschön“ mit Moderatorin Jana Huster soll dagegen stattfinden, als Hybridveranstaltung mit einer Handvoll Gäste und einer Video-Aufzeichnung fürs Internet.

An vier Sonntagen im November und Dezember, jeweils 15 Uhr, wird Jana Huster interessante Menschen zum Interview treffen und mit ihnen beispielsweise am Totensonntag über Trauer oder am Nikolaustag über Angst (nicht nur vorm Nikolaus) sprechen. Provokant wird es wieder beim „Integrationstest für Deutsche“ am 20. Dezember, den Auftakt macht am 15. November Anwalt Peter Kindermann zum Thema Strafrecht.

Wer bei einem der Termine dabei sein möchte, kann Kontakt aufnehmen über die Internetseite https://oek-akademie-gera.de/kontakt/