Schon Tausende Unterschriften: Endspurt im Bürgerbegehren zum Geraer Nahverkehr

Gera. Laut der Initiatoren seien bereits Tausende Unterschriften für das Bürgerbegehren „Barrierefrei und klimafreundlich mobil mit Bus und Bahn“ zusammengekommen. Das fordern die Initiatoren:

Seit dem 9. Juli 2021 läuft die Unterschriftensammlung des Geraer Bürgerbegehrens „Barrierefrei und klimafreundlich mobil mit Bus und Bahn“. Bisher seien laut Initiatoren Tausende Unterschriften zusammengekommen, wovon schon ein Teil der Stadtverwaltung zur Prüfung übergeben werden konnte.

„Ein Ziel des Bürgerbegehrens ist, die in die Jahre gekommen Tatrabahnen durch 12 barrierefreie moderne Fahrzeuge zu ersetzen und somit allen Fahrgästen in Gera barrierefreie Mobilität in einem attraktiven Takt zu ermöglichen“, heißt es in einem Schreiben der Initiative.

Ein weiteres Ziel ist die Anbindung von Langenberg an das Straßenbahnnetz. Auch die Wiesestraße als empfindlicher Punkt im Straßenbahnnetz wird hervorgehoben. Neben der Sanierung der stark beanspruchten Gleisanlage, müssten auch Haltestellen so gestaltet werden, dass ein barrierefreier Einstieg möglich ist. Der Unterstützerkreis Bürgerbegehren trifft sich am 7. Oktober um 19 Uhr im Café Krümel und lädt Interessierte dazu ein.

