Schranktüren auf Autodach abgelegt - Motorrad aus Garage gestohlen - Fahrzeug beschädigt und davongefahren

Gera/Landkreis Greiz Das sind die Meldungen der Polizei für Gera und den Landkreis Greiz.

Ein ungewöhnliches Bild hat sich dem 57-jährigen Besitzer eines Autos geboten, als er am Samstag, gegen 3 Uhr, vor seinem Fahrzeug stand. Wie die Polizei mitteilte, hatten Unbekannte auf dem Dach des in der Turnerstraße in Ronneburg abgestellten Autos zwei Schranktüren abgelegt.

Hierdurch entstand Sachschaden an dem Wagen. Die Geraer Polizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können. Sie werden gebeten, sich bei dem Inspektionsdienst Gera unter Tel.: 0365-8290 zu melden.

Motorrad aus Garage gestohlen

Derzeit noch unbekannte Täter haben im Zeitraum vom 10. Juli, ca. 10 Uhr, bis zum 22. Juli, ca. 19.30 Uhr, ein Motorrad der Marke MZ (Modell: ETZ 250, Farbe: blau) aus einer Garage in der Straße Am Pfortener Kalkwerk in Gera gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, erstattete der 60-jährige Besitzer des Kraftrades Anzeige aufgrund des besonders schweren Falles des Diebstahls aus seiner Garage.

Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Fall aufgenommen und sucht hierfür Zeugen. Sie werden gebeten sich unter der Rufnummer Tel.: 0365-8290 an den Inspektionsdienst Gera zu wenden.

Maschendrahtzaun durchschnitten

Im Zeitraum von Mittwoch, ca. 8 Uhr, bis Donnerstag, ca. 09.30 Uhr, haben Unbekannte drei Felder eines Maschendrahtzaunes in Laasen durchschnitten. Hierzu sucht die Geraer Polizei im Rahmen der Ermittlungen Zeugen, welche sachdienliche Hinweise unter Tel.: 0365-8290 geben können.

Fahrzeug beschädigt und davongefahren

In der Zeit von Mittwoch, ca. 18 Uhr, bis Donnerstag, ca. 08.30 Uhr, hat sich im Zadelsdorfer Bungalowdorf eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Ein derzeit noch nicht näher bekanntes Fahrzeug beschädigte laut Polizeiangaben den geparkten Wagen eines 44-Jährigen.

Der Verursacher des Schadens verließ pflichtwidrig den Unfallort. Die Greizer Polizei sucht nun nach Zeugen, welche Aussagen zur Tat oder dem Täter treffen können. Sie werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Greiz unter Tel.: 03661-6210 zu melden.

Mehr Polizeinachrichten aus Thüringen: