Schüler-College in Gera: Hineinschnuppern in die Welt der Finanzen

Zum IHK-Schüler-College on Tour bei der Sparkasse Gera-Greiz erfuhren acht Schülerinnen und Schüler, was Bankkaufleute in ihrem Beruf zu tun haben und wie die Ausbildung läuft. Auszubildende Lisa Steudel begrüßt die Teilnehmer und Angehörige.