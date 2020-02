Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schüler für Pixel-Nachrichtenteam bei „Goldenem Spatz“ gesucht

Vom 24. bis 30. Mai findet in Gera und Erfurt das 28. Deutsche Kinder-Medien-Festival „Goldener Spatz“ statt. Seit vielen Jahren flimmern dabei täglich aktuell auch die „Pixel-News“ der Pixel-Redaktion über die Leinwand. Sie sind unter den Festivalgästen berühmt und zugleich berüchtigt, denn mit einem zwinkernden Auge und manchmal auch bissig berichten Jugendliche jeden Tag aktuell vom Festivalgeschehen. Die „Pixel-News“ werden täglich im großen Kinosaal vor dem Hauptfilm ausgestrahlt. Außerdem wird in sozialen Netzwerken gezeigt, was sich hinter den Spatz-Kulissen abspielt.

Für die Pixel-Redaktion beim diesjährigen Festival werden Jugendliche der Klassenstufe 9 aus Gera und Umgebung gesucht, die Lust haben, das Festival unter medienpädagogischer Anleitung vom 24. bis 29. Mai eine Woche lang mit Kamera und Mikrofon im Pixel-Team der Landesmedienanstalt zu begleiten und live beim Festival mit vielen Prominenten und Gästen dabei zu sein.

Verpflegung und Unterkunft beim Festival in Erfurt (27. bis 29. Mai) werden gestellt. Interessierte können sich unter dem Kennwort „Pixel-News“ im Thüringer Medienbildungszentrum in Gera, Florian-Geyer-Straße 17, 07545 Gera, E-Mail: pixel@tlm.de, Telefon: 0365/ 201020, anmelden. Anmeldeschluss ist der 28. Februar.