Schule an der Weida stellt auf der Osterburg aus

Fadengrafik ist eine fast vergessene, vor Jahren aber sehr populäre Handarbeit, die in ihrer Vielfalt ein hohes Maß an Aufmerksamkeit, Feinmotorik und Ausdauer verlangt. Die Bilder, die derzeit im Künstleratelier der Osterburg Weida ausgestellt werden, wurden von Schülern der „Schule an der Weida – einer Schule zur individuellen Lebensbewältigung“ angefertigt. Junge Leute mit geistiger und körperlicher Behinderung haben Kunstwerke geschaffen, die nicht nur schön und dekorativ sind, sondern auch von Kreativität und Leichtigkeit zeugen. Alle Bilder sind käuflich zu erwerben, der Erlös geht an den Förderverein der Schule.