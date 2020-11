Schulleiterin der Ostschule Gera: „Wir wollen nichts mehr vorkauen“

Die erste staatliche Thüringer Gemeinschaftsschule in Gera startet nächsten Sommer. Der Geraer Stadtrat hat der Schulartänderung der Ostschule am vorigen Donnerstag zugestimmt. Zum Schulkonzept sprachen wir mit Schulleiterin Doreen Amberg.

Ohne Gegenstimmen beschloss der Stadtrat die Schulartänderung für die Ostschule. Warum starten Sie schon nächsten Sommer und nicht erst 2022 mit dem Wiedereinzug in die Karl-Liebknecht-Straße?

Zur Umwandlung in eine Gemeinschaftsschule gehört ein pädagogisches Konzept. Wir haben die Zeit des Lockdowns genutzt, per Videokonferenzen und in Kleingruppenarbeit daran zu tüfteln. Die Lehrer sind so motiviert das umzusetzen. Wir machen das, ist ihre Einstellung. Die Schule sollte ein Jahr eher fertig sein. Wir halten uns an den Plan, an den sich der Bau nicht hält. Und wir entlasten uns damit. Es ist einfacher, mit zwei fünften Klassen anzufangen als mit den ersten und fünften Klassen gleichzeitig.

Das Konzept haben Sie beim Kultusministerium eingereicht. Für November erwarteten Sie ein Okay. Liegt das schon vor?

Noch eine inhaltliche Umarbeitung wollen wir diese Woche erledigen. Das Ministerium möchte für die Verantwortungsstunde einen genauen Plan. Danach reichen wir das Konzept erneut ein.

Was soll diese Stunde leisten?

Uns ist es wichtig, die Kinder auf das Leben vorzubereiten, dass sie lernen, für sich selbst und andere Verantwortung zu übernehmen. In den unteren Klassen geht es beispielsweise darum, den Unterscheid zwischen erkläre und beschreibe zu verinnerlichen, um richtig zu lernen. Die Älteren sollen fächerübergreifend Themen in kleinen Gruppen bearbeiten können.

Ist der Begriff vorgegeben?

Nein, der Name dieser Stunde ist unsere Idee, genau wie der Inhalt. In der 8. Klasse geht es um Demokratieerziehung und wie ich Verantwortung für die Gesellschaft übernehme und in Klasse 9 verlassen Regelschüler in dieser Stunde das Schulgebäude und gehen zum Beispiel in ein Altenheim, um dort zu helfen.

Im Namen der Schulart steckt das Wort Gemeinschaft. Wie soll das gemeinsame Lernen an der Ostschule aussehen und welches Ziel verfolgt es?

In den Klassenstufen 5 und 6 sind in den Fächern Mathe, Deutsch, Englisch und Kunst die Türen auf. Was jeder Schüler auf der Grundlage seines Planes macht, wie und mit wem, das darf er selbst entscheiden. Gemeinschaft meint auch die Schulgemeinschaft, die aus Lehrern, Eltern und Schülern besteht. Unsere Lehrer sind eine gute Gemeinschaft. Die Eltern wollen wir wieder zurückholen. Indem sie in der Schule eigene Arbeitsgemeinschaften anbieten oder ihren Beruf vorstellen.

Ist da der Rückzug in die Klassenverbände wegen des Infektionsschutzes nicht kontraproduktiv?

Natürlich. Wir schreiben das Konzept nicht für Corona-Bestimmungen. In der Eiselstraße mussten wir das Klassenraumprinzip einführen. Das verbietet jegliche Gemeinschaft. Leider.

Im Ausweichobjekt nannten Sie offene Durchgangstüren als Vorzug für die neue Schulart. Wie ist sie räumlich in der Karl-Liebknecht-Straße vorgedacht?

Dort hat in den Klassenstufen eins bis sechs jede Klasse ihren Klassenraum. Doch auf jeder Etage gibt es kleine Räume, die für Gruppenarbeit, Freiarbeit oder spezielle Förderung geeignet sind. Dort bekommt jede Klassenstufe einen solchen Zusatzraum.

Nach der Testphase im nächsten Schuljahr nehmen Sie ab 2022 erstmals bis zu 300 Grundschüler auf. Was wird sich dadurch ändern?

Die großen Schüler werden viele kleine Schüler erleben. Wir brauchen dafür Grundschullehrer. Wir können sie erst einstellen, wenn wir in eineinhalb Jahren umziehen. Für das Konzeptschreiben war es schwierig, keine Grundschulkollegen zu haben, deshalb haben wir hier manches offen formuliert. In der Didaktik, Methodik und in der Organisation des Schulalltags wird sich viel ändern. Regelschullehrer werden von Grundschullehrern profitieren. Viel mehr offenen Unterricht wird es geben. Wir wollen nichts mehr vorkauen, sondern Schüler beim Lernen anleiten. Die Fragen, wie komme ich an Informationen und wie verarbeite ich sie für mich, werden wir frontal kaum noch klären. Wir haben eine ganz heterogene Masse im Klassenzimmer und müssen uns auf alle gut einstellen können.

Dann ist es toll, Schüler vom sechsten Lebensjahr bis zum Ende ihrer Schulzeit zu begleiten. Das hat viele emotionale Momente.

Die Thüringer Gemeinschaftsschule vereint normalerweise alle Jahrgänge vom Grundschüler bis zum Abiturienten. Startet das neue Modell nicht mit einer Notlösung, wenn die Schüler, die ihr Abitur ablegen wollen, ab Klasse 11 an das Karl-Theodor-Liebe-Gymnasium wechseln müssen?

Als Notlösung würde ich es nicht bezeichnen. Wir haben uns für das Kooperationsmodell entschieden, sonst hätten wir weniger Klassen pro Stufe aufnehmen können. Dazu gehört, dass wir uns früh austauschen und Schüler gemeinsam im Auge behalten, die die gymnasiale Oberstufe anstreben. Ich stelle mir vor, dass der Lateinlehrer vom Liebegymnasium bei uns Unterricht erteilt, um mehr Vielfalt anbieten zu können. Im Moment haben die Schüler keine Wahl. Wir haben nur einen Französischlehrer.

Wann können die neuen fünften Klassen für die Gemeinschaftsschule angemeldet werden?

Am 9. März 2021. Anmeldungen für die ersten Klassen sind noch nicht möglich. Der Bedarf scheint da zu sein. Ich hatte schon vorige Woche nach dem Stadtratsbeschluss erste Anfragen.