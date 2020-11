Schweißgerät aus Geraer Keller gestohlen - Gegen parkendes Auto gekracht

Unbekannte Täter drangen in der Zeit von Freitag zu Samstag gewaltsam in den Keller eines Mehrfamilienhauses in Gera ein. Wie die Polizei am Montag informiert, stahlen die Täter aus dem Keller in der Auerbachstraße ein Schweißgerät und entkamen unerkannt.

Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise hierzu geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden.

Gegen parkendes Auto gekracht

Am Freitagmorgen rückten Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei kamen aufgrund eines Unfalles in Kraftsdorf zum Einsatz. Kurz vor 6 Uhr fuhr laut der Polizeit der Fahrer eines Autos, dass nur bis zu 45 km/h schnell fahren konnte, die Straße der Einheit entlang. Dabei übersah er scheinbar einen dort geparkten Audi und stieß gegen diesen.

Wie die Polizei am Montag informiert, seien beide Fahrzeuge daraufhin stark beschädigt nicht mehr fahrbereit gewesen. Die Feuerwehr musste auslaufende Betriebsstoffe binden. Die Autos wurden abgeschleppt.

Der 47-jährige Fahrzeugführer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

