Sechs Verletzte bei zwei Unfällen - Feuerwehreinsatz - Frau hat Schutzengel

Vier Verletzte bei Unfall in Weißendorf

Mittwoch gegen 12 Uhr fuhr ein 70-jähriger Mitsubishi-Fahrer durch Weißendorf bei Zeulenroda-Triebes, um auf die Landstraße 1083 aufzufahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 51-jährigen VW-Fahrers, welcher die Straße in Richtung Zeulenroda befuhr. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Bei dem Unfall wurden beide Fahrer und ihre Mitfahrer im Alter von 53 und 54 Jahren verletzt. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt.

Einsatz von Feuerwehr und Polizei

Mittwochnachmittag gegen 14.45 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei in die Straße Wacholderbaum in Gera aus, da dort aus noch ungeklärter Ursache Buschwerk sowie kleinere Äste in Brand gerieten. Unverzüglich begann die Feuerwehr mit den Löscharbeiten. Die Ausbreitung des Brandes auf den angrenzenden Wald wurde verhindert. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht nach Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können: Tel. 0365 / 8234-1465 bei der Kripo Gera.

Von der Fahrbahn abgekommen

Donnerstagvormittag gegen 10.15 Uhr geriet der 19-jährige Fahrer eines VW-Transporters der Post in der Dr.-Schomburg-Straße in Richtung Gera-Ernsee nach rechts von der Fahrbahn ab. Er stieß dabei gegen einen Baum und verletzte sich, so dass er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus kam. Der VW-Transporter musste abgeschleppt werden. Aufgrund des Unfalls kam es zeitweise zu Verkehrseinschränkungen. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen wurden aufgenommen.

Acht Keller aufgebrochen

Von Dienstag zu Mittwoch drangen unbekannte Täter gewaltsam in insgesamt acht Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in der Untitzer Straße in Gera ein. Aus den Kellern stahlen sie u.a. Waschpulver, einen Rucksack, eine Tasche und einen Drucker. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen.

Schutzengel an Bord: Frau überfährt Holztür

Einen Schutzengel muss eine 21-jährige Autofahrerin bei sich gehabt haben, als sie Mittwochabend gegen 17.30 Uhr die B 92 im Landkreis Greiz befuhr. Mitten auf der Straße von Wittchendorf nach Wildetaube am Abzweig Altgernsdorf lag eine große Holztür welche die junge Fahrerin überfuhr. Dabei wurde die Bremsleitung ihres Mercedes beschädigt. Glücklicherweise kam die 21-Jährige zum Stehen und blieb unverletzt. Welcher Fahrer laut Polizei die Tür vermutlich wegen nicht ausreichend gesicherter Ladung verlor, ist derzeit unbekannt. Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen zum gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 bei der Polizei zu melden.

Zwei Verletzte bei Unfall

Am Mittwoch gegen 9.40 Uhr fuhr ein 76-jähriger Dacia-Fahrer auf der Straße „An der Alten Gießerei“ in Zeulenroda-Triebes, um nach rechts in die Aumaische Straße abzubiegen. Gleichzeitig fuhr ein 59-jähriger Ford-Fahrer auf der Aumaischen Straße aus Richtung Quingenberg, um nach links auf die Straße „An der Alten Gießerei“ abzubiegen. Der Dacia-Fahrer kam jedoch an den rechten Bordstein, lenkte nach links und kollidierte mit dem anderen Pkw. Dadurch wurden er und seine 77-jährige Mitfahrerin verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

