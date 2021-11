„Seepferdchen in Not“: Feuerwehr Gera rettet Pferd aus Pool

Gera. Das Pferd war am Samstagmorgen in Gera-Kaimberg in seine missliche Lage geraten.

Von einem „Seepferdchen in Not“ berichtete am Samstagvormittag, 6. November, die Geraer Feuerwehr. Es ging um eine Tierrettung, zu der die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr nach Kaimberg ausrückten. Am Einsatzort eingetroffen hätten die Einsatzkräfte nicht schlecht gestaunt: Ein Pferd stand in einem etwa 1,60 Meter hoch mit Wasser gefüllten Pool.

Die Geraer Feuerwehr musste am Sonnabend in Kaimberg ein Pferd aus einem Pool retten. Foto: Feuerwehr Gera

Es war laut Einsatzbericht offenbar in den mit Folie abgedeckten Pool getreten. „Ein Plan musste her, das Tier schnell und schonend zu retten“, heißt es im Bericht weiter. So hätten die Feuerwehrleute das Wasser aus dem Schwimmbecken, während ein Kollege im Trockenanzug ins kalte Wasser stieg, um das Tier zu beruhigen und zu sichern.

„Nachdem das Wasser abgepumpt war, wurde das unterkühlte Tier mit Decken und Planen gewärmt“, wird weiter geschildert. Aus Paletten wurde eine Art Treppe gebaut und mit Hilfe von Leinen und Schläuchen konnte das Pferd schließlich aus seiner misslichen Lage befreit werden.

Das Fazit der Feuerwehr: „Ein nicht alltäglicher Einsatz mit einem glücklichen Ausgang und einem dankbaren Patienten. Wir lieben unseren Job und sind stolz und glücklich, auch solch ungewöhnlichen Aufgaben lösen zu dürfen.“