Seit 1. Januar höhere Fahrpreise in Gera

Gera Seit 1. Januar dieses Jahres hat die GVB – Geraer Verkehrsbetriebsgesellschaft GmbH die Preise für Straßenbahnen und Busse angehoben. Beispielweise kostet eine Einzelfahrt jetzt 2,20 Euro anstelle 2,10 Euro. Sie ist damit um zehn Cent teurer als in Erfurt und Jena. Für das Abo Schüler/Azubi muss jetzt 41,40 Euro hingelegt werden, vorher 40,50 Euro. In Weimar sind die Preise gleichfalls gestiegen.

Als Gründe wurden bereits steigende Lohntarife um drei Prozent genannt. Bei den Energiekosten rechne der Betrieb mit sechs Prozent mehr Ausgaben. „Oft vergessen die Leute, dass wir als Unternehmen unter anderem auch Fix- und Betriebskosten bedenken müssen“, bekräftigt Thorsten Rühle. Der Geschäftsführer der GVB nennt als Beispiele Instandhaltung des Fahrzeugparkes und Versicherungen.

Einwohnerzahl und Fahrgastaufkommen gesunken

„Seit der Wende fahre ich Straßenbahn. Ich habe das Abo Plus für jetzt 55,60 Euro. Mein Mann und ich nehmen das Ticket im Wechsel. Am Wochenende können wir beide damit fahren. Gera hat eben weniger Fahrgäste als Erfurt,“ sagt Uta Heinig aus Debschwitz. Dem stimmt Thorsten Rühle zu. „Anders als bei den ÖPNV-Unternehmen in wachsenden Thüringer Städten, bei denen die Zunahme der Einwohnerzahl mit einem Fahrgastanstieg und damit zusätzlichen Linienerlösen einhergeht, ist in Gera die Zahl der Einwohner seit 1990 von 129.037 auf 96.193 geschrumpft. Demzufolge ging die Zahl der Fahrgäste zurück. 2016 waren es 16,11 Millionen, 16,07 Millionen Fahrgäste 2018. Für das Jahr 2019 stehen die endgültigen Zahlen noch nicht fest.“ Die GVB rechnet mit einem leichten Rückgang. Das bedeute, weniger Fahrgäste müssen das gleiche Nahverkehrsangebot bei steigenden Kosten finanzieren, erklärt der Chef Thorsten Rühle.

Ticket nur in der Winterzeit genutzt



Empört äußert sich Sandra Rösch. Sie hält an der Straßenbahnhaltestelle Hinter der Mauer ihre Abo Plus-Karte bereit. „Ich arbeite in Alt-Bieblach. Es kommt immer mal zu Verspätungen, jetzt gerade bei den Bauarbeiten in der Wiesestraße. Aber die Preise steigen.“ Andrea Abel nutzt ihr Ticket nur zur Winterszeit, weil es ihr inzwischen zu teuer ist. „Im Sommer nehme ich das Fahrrad.“ Ursula Deckenwirth fordert mehr Kontrollen, ob die Leute bezahlt haben oder nicht. Die 70-Jährige findet das Fahrscheinsortiment zu groß und zu unübersichtlich.

Die meisten der Befragten beklagen den teuren Einzelfahrschein. Leser Karlheinz Gründel macht eine Rechnung auf. Er muss für die Kurzstrecke Leumnitz – Arcaden hin und zurück nun 4,40 Euro zahlen. Wer allerdings ein Auto besitzt, könne sparen. Der Benzinverbrauch für eine Strecke, drei Kilometer, läge unter einem Euro. Er fragt, ob das ein Beitrag zur Senkung der Umweltbelastung sei und um die Fahrgäste noch mehr von öffentlichen Verkehrsmitteln fernzuhalten.

Dem widerspricht Rühle. Die Rechnung des Lesers würde nur aufgehen, wenn ihm jemand das Auto kostenfrei zur Verfügung stellt. „Wenn nicht, muss er alle Kosten wie Werkstatt, Reifen, Inspektionen, Verschleißreparaturen dazu addieren. Fährt der Geraer einen Kleinstwagen und nutzt sein Fahrzeug zum Beispiel für 60 Fahrten im Monat, kostet ihn die einzelne Fahrt etwa 5,83 Euro bei der Umlegung der tatsächlichen Kosten für sein Auto. Nimmt er den Pkw nicht so häufig, wird die Einzelfahrt natürlich teurer.“ Laut Rühle ist der ÖPNV in Gera egal ob bei Kurz- oder Langstrecke im Vergleich zum Auto die preiswertere Alternative. Das sei auch noch der Fall trotz des aktuellen Kostenanstieges um durchschnittlich 1,99 Prozent.

Keine Einführung eines Kurzstreckentarifes

Der Einführung eines Kurzstreckentarifes erteilt er die Absage. Sonst würde „das Defizit der GVB noch weiter steigen. Um dies zu vermeiden müsste die GVB die übrigen Beförderungstarife weiter anheben.“

Wie Rico Oßmann, Amsleiter Verkehrsamt, der Redaktion mitteilte, könne aufgrund der angespannten Haushaltsituation in Gera keine zusätzlichen Zahlungen an das Verkehrsunternehmen geleistet werden. „Da es keinen Querverbund der Stadtwerke gibt, ist eine Anhebung des Beförderungstarifes das einzige Mittel, um anstehende Kosten zu kompensieren. Der Fahrgastbeirat der Stadt Gera wurde in seiner Sitzung am 25. September 2019 über die Fahrpreiserhöhung entsprechend informiert. Ihm obliegt es dabei nicht, dagegen zu votieren, da ausschließlich wirtschaftliche Gründe hierfür entscheidend waren.“