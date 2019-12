Seit 2016 keine Masernfälle in Gera registriert

Seit 2016 gab es in Gera keine registrierten Masernfälle mehr. Damals, sagt Matthias Albert, waren es fünf in einem eng begrenzten Umfeld. Überhaupt habe es in Thüringen 2018 nur einen, 2019 bisher fünf gemeldete Masernfälle gegeben, sagt der Geraer Amtsarzt. Allein an den Zahlen, sagt er, dürfe man sich beim Thema Impfpflicht gegen Masern aber auch nicht festhalten.

„Wie hochansteckend die Krankheit ist, sieht man an den Ausbrüchen.“ Er verweist auf Samoa, wo eine Masernepidemie zuletzt über 70 Menschenleben kostete. „Zumeist Kleinkinder“, wie er betont. „Zu Komplikationen kann es aber nicht nur während, sondern auch noch Jahre nach einer Erkrankung kommen.“ Deshalb kann er verstehen, dass man an die noch vergleichsweise hohe Impfquote bei Masern hierzulande keine Luft lassen will. „Gerade auch für den Schutz von Kindern, die aus verschiedenen Gründen nicht oder noch nicht geimpft werden können.“

Dass die Masernimpfpflicht ab März 2020 kommt, davon gehen Matthias Albert und Birgit Klemm, Fachdienstleiterin Kinder und Jugendhilfe, aus. Auch wenn sich am Freitag der Bundesrat noch einmal mit einem Antrag beschäftigen wird, der eine einjährige Verschiebung des Starts und der Übergangsfrist zum Ziel hat. Nach dem neuen Gesetz müssen Kinder ab einem Jahr bei Eintritt in Kindergärten oder Schulen gegen Masern geimpft sein. „Wichtig ist dabei, auch an die zweite Impfung zu denken“, sagt Albert. Die erste Impfung erfolge zwischen dem 11. und 14. Monat, die zweite in der Regel zwischen dem 15. und 23. Monat, erklärt er. Auch das Personal in Gemeinschaftseinrichtungen – zu denen auch Heime und Asylbewerberunterkünfte zählen – sowie in medizinischen Einrichtungen muss den Impfnachweis erbringen, sofern nach 1970 geboren. Bis 31. Juli 2021 müssen auch für jene Kinder die Nachweise erbracht sein, die schon Kindergärten und Schulen besuchen.

Kindergarten-Träger verlangen die Nachweise bereits

Die Geraer Kindergärten sieht Birgit Klemm auf die Masernimpfpflicht gut vorbereitet. „Wir hatten das Thema erst in einer Sitzung der AG Kita“, sagt sie. „Alle Träger lassen sich bei Aufnahme die Nachweise bereits vorlegen.“ Der Impfschutz sei also bereits Voraussetzung für den Kindergartenplatz. Beim Impfstatus des Personals seien die Träger ebenfalls gut aufgestellt. „Auch im Verbeamtungsverfahren für Lehrer wird dies bereits abgeprüft“, sagt Amtsarzt Albert. Und bei den Schuleingangsuntersuchungen im Januar werde der Impfstatus ebenfalls abgefragt.

Generell, sagt Birgit Klemm, sei der Impfstatus in Gera sehr gut, allein schon, wenn man davon ausgeht, dass 93 Prozent aller Kinder in der Stadt einen Kindergarten besuchen. Dass es auch Zweifel an der Impfpflicht gibt, das wisse sie und das sei auch in der AG Kita angesprochen worden. Impfverweigerer aber seien Einzelfälle, sagt sie.

Wie gehen Schulen mit Impfverweigerern um?

Die könnten vor allem für Schulen problematisch werden, glauben die beiden. „Ich bedauere schon die Schulleiter“, sagt Matthias Albert. Denn noch sei eben unklar, wie hier die Impfpflicht durchgesetzt werden soll. Anders als bei Kitas, die einen Plätze von der Impfung abhängig machen könnten, gebe es an Schulen eine Schulpflicht. „Man kann Kinder nicht ausschließen aus Schulen“, so der Amtsarzt. Selbst wenn, wie vom Gesetz vorgesehen, Bußgelder bis zu 2500 Euro verhängt werden können. Hier gibt es noch Fragezeichen in der Umsetzbarkeit und bei der Zuständigkeit. „Das Land beziehungsweise Landesverwaltungsamt muss sich zur Durchführung noch positionieren“, sagt er. Sicher, ergänzt Birgit Klemm auf Nachfrage, werde die Impfpflicht zusätzlichen bürokratischen Aufwand bedeuten.