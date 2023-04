Seit April sind sie im Dienst der Geraer Feuerwehr

Gera. Neun Nachwuchskräfte verstärken die Geraer Berufsfeuerwehr

Neun Männer erhielten Ende März ihre Urkunde zum Ausbildungsbeginn bei der Geraer Berufsfeuerwehr. In den nächsten zwei Jahren werden die künftigen Feuerwehrmänner zu Brandmeistern sowie Brandoberinspektoren im Amt für Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Gera ausgebildet.

Bürgermeister Kurt Dannenberg und Amtsleiter Thilo Schütz überreichten den Auszubildenden mit viel Wertschätzung ihre Ernennungsurkunden. „Die Arbeit des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz ist für Gera und alle Menschen, die hier leben unabdingbar. Ich bin froh, dass wir auch in diesem Jahr wieder neun Nachwuchskräfte für die Ausbildung im feuerwehrtechnischen Dienst gewinnen konnten. Das Auswahlverfahren stellt hohe Ansprüche an die Männer und Frauen. Doch nur wer seine sportlichen Fähigkeiten und sein theoretisches Wissen bei den Eignungstests unter Beweis stellen kann, dem gebührt ein Ausbildungsplatz in einem so hochprofessionellen Team wie das des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Gera. Ich bin mir sicher, dass alle Auszubildenden sich der besonderen Verantwortung bewusst sind und wünsche allen viel Erfolg,“ betonte Bürgermeister Kurt Dannenberg. Ab April werden bei der Geraer Berufsfeuerwehr neben den eigenen Nachwuchskräften auch Feuerwehrfrauen und -männer der Berufsfeuerwehr Weimar, der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule sowie vom Landratsamt Kyffhäuserkreis ausgebildet.

Zusätzlich zur Ernennung der neun Auszubildenden wurden sechs Feuerwehrmänner nach erfolgreich bestandener Ausbildungszeit in den Beamtendienst auf Probe übernommen. Gleichzeitig wurde eine Ernennung nach gelungenen Praxisaufstieg zum Brandoberinspektor durchgeführt und Wolfgang Hartick, Leiter der Zentralen Leitstelle, und Andreas Öhm in den Ruhestand verabschiedet.

Bürgermeister und Dezernent für Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice Kurt Dannenberg versicherte allen Geraer Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmännern sowie zukünftigen Nachwuchskräften: „Wir setzen uns als Stadt dafür ein, die Entwicklung des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz nicht nur für heutige, sondern auch für künftige Herausforderungen zu wappnen. Dabei verfolgen wir mit der Planung eines Gefahrenabwehrzentrums unter anderem das Ziel, die Lehr- und Ausbildungsleitstelle des Freistaats in Gera zu integrieren und somit eine überregionale Ausbildungsstätte für Nachwuchskräfte zu schaffen.“

Nächste Bewerbungsfrist ab Sommer 2023

Im Sommer 2023 startet die nächste Bewerbungsfrist für einen Ausbildungsbeginn im April 2024. Interessierte Frauen und Männer können sich unter www.feuerwehr.gera.de über die Laufbahnausbildung im mittleren und gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst, das Einstellungsverfahren sowie die Karrierechancen im Amt für Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Gera informieren.