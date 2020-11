Selbst ist der Wirt

Es war gut gemeint, dass in der Aktuellen Stunde unter anderem für die Gastronomen in der Stadt eine Lanze gebrochen wurde. Und vielleicht wird mit dem weiteren Erlass der städtischen Sondernutzungsgebühr für gastronomische Außenflächen über dieses Jahr hinaus, worüber noch beraten werden soll, wenigstens etwas die Lage der Gastwirte in Coronazeit erträglicher. Gewiss wird dies nur ein Tropfen auf den heißen Stein bleiben. Aber Handlungsspielraum für einen Sonderweg, würde ihn vielleicht auch eine Mehrheit befürworten, gibt es überhaupt nicht. So bleibt den Gastwirten in nächster Zeit nur: Selbst ist der Mann oder die Frau – mit eigenen Gastro-Ideen ums Überlegen zu kämpfen. Der eine und andere Wirt versucht es bereits. Martinsgänse professionell zubereitet zum Abholen und Genießen zu Hause beispielsweise. Ich wünsche ihm und seinen Kollegen schon jetzt viele Geraer mit großem Appetit.