Selbsthilfe und Solidarität beim Raupeneinsatz in Gera-Liebschwitz

Ob es etwas gebracht hat, das wird sich zeigen müssen. Nicht nur einmal war dieser Satz am Sonnabend in Liebschwitz zu hören. Nein, auch bei der eindrucksvollen Teilnehmerzahl von rund 500 Helfern gab sich niemand der Illusion hin, mit dem Arbeitseinsatz im Liebschwitzer Wald das Raupenproblem aus der Welt geschafft zu haben.

Die Helfer strömen los, unter anderem zur „Station Junger Touristen“. Foto: Peter Michaelis

Weit über den Geraer Ortsteil hinaus, der 2019 von der Schwammspinner-Raupenplage heimgesucht wurde und dem 2020 ähnliches droht, waren Freiwillige gekommen. Bewaffnet mit Drahtbürsten, zum Teil auch Klobürsten an Teleskopstangen sowie mit Eimern machten sie sich in den zugänglichen Waldstücken rund um die betroffenen Wohngebiete auf die Suche nach den Eiern des Schwammspinners. Diese Gelege galt es, von Bäumen, Steinen und anderen Oberflächen abzukratzen und, so es der Wind zuließ, einzusammeln.

„Wer das im vorigen Jahr gesehen hat, weiß, dass so eine Aktion besser ist, als gar nichts zu machen. Was weg ist, kann nicht mehr schlüpfen.“ So pragmatisch brachten es Rainer Kneisel und Uta Herrmann aus Liebschwitz auf den Punkt. „Unser Haus war fast schwarz, da will man jede Chance nutzen, dass sich das nicht wiederholt“, sagte Kristin Kiesewetter, eine der 2019 Betroffenen. „Außerdem schweißt es die Leute zusammen“, meinte Falk Nerger, ebenfalls 2019 betroffen. Der FDP-Mann gehörte zu einer ganzen Reihe von Stadtratsmitgliedern der verschiedensten Fraktionen, die am Sonnabend mit anpackten.

Nach getaner Arbeit versorgt der ASB die Helfer, unter anderem mit Erbsensuppe. Foto: Peter Michaelis

Hilfsbereitschaft, Zusammenhalt, Solidarität, das waren wichtige Signale, die von der Aktion ausgingen. Eine Frau aus Bad Köstritz, die ihrer Arbeitskollegin beistehen wollte, oder auch Helfer aus Dresden, die etwas von der Hilfe zurückgeben wollten, die sie beim Hochwasser erfahren hätten, sind zwei Beispiele. Der Wunsch, die Ausbreitung der Raupen zu verhindern, führte zwei Ronneburger Waldbesitzer nach Liebschwitz. „Ronneburg ist gar nicht weit weg“, meinte einer. Zwötzen und Taubenpreskeln liegen noch näher, weshalb auch Helferin Sabine, die dort wohnt, sich einreihte. Zusammen mit Jürgen und Fahan von der Otegau GmbH nahm sie sich der Jungbäume entlang der Straße „Am Iltis“ an, auch dort waren vereinzelte Eigelege zu finden.

Die Stadtverwaltung hatte den Einsatz mit dem Ortsteilrat und Ortsteilbürgermeister Christian Hollandmoritz sowie der Liebschwitzer Feuerwehr organisiert, unterstützt von der Otegau GmbH, dem ASB Gera, dem Forstamt Weida und Sponsoren. Die Überreste der vielen Tausend zerstörten Gelege sollten im Anschluss in die Müllverbrennung gebracht werden. Apropos: Auch anderer Müll wurde bei der Gelegenheit von fleißigen Helfern, wie etwa Martin aus Bieblach, aus dem Wald geholt.

Dieser Button bringt es auf den Punkt. Foto: Peter Michaelis

Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos), selbst mit Drahtbürste unterwegs, dankte allen Helfern. Die Stadt könne die Liebschwitzer bei erneutem Befall durch die Raupen mit Kehrmaschinen, Staubsaugern mit speziellen Filtern, Trockeneisstrahler und Klebezäunen unterstützen. Überdies bereite der Thüringen-Forst nach wie vor auch die chemische Bekämpfung vor, sollte diese notwendig werden, teilt die Stadt mit. Umweltamtsleiter Konrad Nickschick kündigte überdies an, dass es mit der Uni Jena Untersuchungen geben solle, um noch genauer vorhersagen zu können, wie viele Raupen ihren Weg ins Leben finden könnten. Daraus könnten präziser weitere Maßnahmen abgeleitet werden, heißt es.