Selfie mit dem Bundespräsidenten: Nur wenige Geraer warten auf hohen Besuch

„Ich habe mich gewundert, dass so wenige da sind“. Eva Jähnert, 71 Jahre, aus Gera, steht kurz vor elf Uhr vor der Kaffeerösterei Mahlwerk und hat ihr Smartphone mit der roten Hülle in der Hand. Sie will ein Foto machen, wenn Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier aus dem kleinen Café kommt.

Espresso im Geraer Mahlwerk getrunken

Drinnen wird am Tresen für ihn und den Oberbürgermeister die Espresso-Hausmarke serviert. La Dolcezza Organic heißt die Sorte. Außerdem kauft der Bundespräsident zwei Tüten Kaffee ein. Aus Kolumbien und Guatemala. „Er ist genauso ein Mensch. Sehr sympathisch. Ich freue mich, dass er sich für Kaffee interessiert“, sagt Inhaber Marco Franze. Auf die Frage, ober er aufgeregt war, sagt er: „Sehr neutral. Da war ich bei der ersten Kaffeeverkostung aufgeregter“.

Peter Jähnert ist aus dem Häuschen

Dafür ist draußen Peter Jähnert die Unruhe anzumerken. Fast verpasst er, ebenfalls mit Smartphone ausgerüstet, das Foto. Frank-Walter Steinmeier, der zum Café Kanitz am Markt laufen will, erkennt die Situation und ergreift die Initiative für ein Foto. Erst wird nur Eva Jähnert in die Mitte genommen. Dann kommt ihr Mann dazu. „Darf ich Sie anfassen?“, fragt der den Bundespräsident beim Umdrehen. Er tut es und ruft vor Freude: „Er ist zum Anfassen!“.

Ein herzliches Lachen vereint alle vier Fotografierten. Der 73-jährige Geraer kann es nicht fassen. „Er ist schon sympathisch. Das kam richtig von innen“. Peter Jähnert strahlt. Eine Straßenecke weiter schaut er, ob die Fotos auf dem weiter gegebenen Handy gelungen sind. „Das ist irre, das ist das beste Ereignis des Jahres“, sagt er.

Dass Wenige Anteil nehmen, war Siegfried Strunz schon vor dem Besuch des Gastes im Rathaussaal aufgefallen. „Ich habe mehr Leute und mehr Aufwand erwartet“, gesteht er. Zwei Mitarbeiterinnen vom Personalservice Hofmann haben ihre Frühstückspause verlegt. „Er hält so schöne Reden und vermittelt so schöne Gelassenheit, ist nicht so fahrig“, sagt eine der Frauen, die einfach nur schauen wollen.

Das will auch Bernd Franze. Er hatte seinem Sohn gerade hausgebackenen Apfelstrudel fürs Mahlwerk gebracht und steht mit der leeren Kuchenschachtel unter den Zuschauern. Zwei Mal wird er von Polizisten gefragt, was er in der Schachtel versteckt. Sie ist leer.

Bundespräsident trägt sich in Goldenes Buch der Stadt Gera ein