Nach einem Raubüberfall ermittelt die Polizei in Gera (Symbolbild).

Seniorin in Gera wird Opfer von Raubüberfall in den eigenen vier Wänden

Gera. Täterinnen drängten sich in die Wohnung einer 93-Jährigen in Gera und erbeuteten Bargeld in vierstelliger Höhe. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Eine 93 Jahre alte Seniorin wurde am Donnerstag zwischen 9 und 10 Uhr Opfer eines Raubdelikts in ihrer eigenen Wohnung im Glück-Auf-Weg in Gera.

Nach den Angaben der Polizei kontaktierten zwei bislang unbekannte Täterinnen die 93-Jährige an ihrer Wohnanschrift im Glück-Auf-Weg. Dort verschafften sie sich Zugang zur Wohnung und stahlen aus dieser unter anderem Bargeld in vierstelliger Höhe. Die alte Dame sei hierbei von einer der Täterinnen zurückgedrängt und festgehalten worden. Verletzt wurde sie nicht.

Im Anschluss entfernten sich die Täterinnen in unbekannte Richtung. Die Tatzeit konnte auf den Zeitraum von 9 bis 10 Uhr eingegrenzt werden.

Die Täterinnen werden wie folgt beschrieben:

Weiblich

Ca. 40 - 50 Jahre alt

Circa 160 cm groß

Eine der Täterinnen wird als korpulenter als die andere beschrieben

Zeugen werden gebeten, sich unter Nennung der Bezugsnummer 0221625/2023 bei der KPI in Gera, Tel. 0365 / 8234-1465, zu melden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.