Serie von Mülltonnen-Bränden - Gegen Schranke gefahren und geflüchtet

Gera / Greiz. Das sind die Meldungen der Polizei für Gera und dem Kreis Greiz.

Neun Mülltonnen und ein Baum brennen

In der Nacht zum Sonntag im Zeitraum zwischen 0:30 Uhr und 0:45 Uhr brannten im Bereich Gera-Bieblach insgesamt neun Mülltonnen an unterschiedlichen Orten. In einem Fall griff das Feuer auf einen angrenzenden Baum über, welcher beschädigt wurde. Die Feuerwehr Gera konnte alle Brände zügig löschen. Die Polizei Gera ermittelt und bittet Zeugen, sich bei der Polizei Gera unter 0365-8290 zu melden.

Alkoholfahrt gestoppt: Führerschein weg

Sonntag um 2 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Gera einen 21-jährigen Fahrer eines Audi in der Friedrich-Engels-Straße in Gera. Ein Alkoholtest ergab 1,15 Promille. Gegen diesen wurde ein Strafverfahren aufgrund Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Nach erfolgter Blutentnahme wurde der Führerschein des 21 Jährigen eingezogen. Im Kreis Greiz stoppte die Polizei dazu seit Freitag in Reudnitz, in Zeulenroda-Triebes, in Greiz und in Braunsdorf fünf Fahrer, die unter Einfluss von Alkohol am Steuer saßen.

Einbruch in Autowerkstatt in Greiz

Eine alte Autowerkstatt im Kapellenweg in Greiz war im Zeitraum zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Freitag, 18 Uhr, Ziel noch unbekannter Einbrecher. Der oder die Unbekannten entwendeten aus dem Objekt Kupferrohre und verursachten Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer Tel: 03661 6210 an die Polizeiinspektion Greiz zu wenden.

Gegen Schranke gefahren und geflüchte

Zwischen Donnerstag, 20 Uhr, und Freitag, 11.13 Uhr, beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug auf der K123 die rechte Schranke vor dem Silogelände. Der Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu ihm oder seinem Fahrzeug werden an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.Nr.: 03661 6210, erbeten.

