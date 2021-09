Serie von Trickbetrüger-Anrufen - Feuerwehr verhindert Waldbrand - Cannabisanbau

Das sind die Meldungen der Polizei für Gera und den Kreis Greiz.

Serie von Trickbetrüger-Anrufen

Am Freitag kam es im gesamten Landkreis Greiz zu einer Vielzahl von Anrufen, wobei sich die unbekannten Täter als Polizeibeamte ausgaben und den Opfern vorspielten, dass die Enkelin einen Unfall hatte und nunmehr verhaftet wurde. Erst wenn die Opfer eine Kaution in Höhe von 10.000 bis 50.000 Euro zahlen würden, käme die Enkelin wieder frei. Glücklicherweise waren laut Polizei bei allen bekanntgewordenen Anrufen die Angerufenen so argwöhnisch, dass der Betrug nicht gelang. In allen Fällen ermittelt nun die Polizei.

Die Polizei bittet die Bevölkerung zur Vorsicht bei Anrufen, in welchen Geldforderungen geäußert werden: Beraten Sie sich immer mit Familienmitgliedern oder fragen über die öffentliche Einwahl der Polizei Greiz zurück, ob diese Anrufe keine Betrugshandlung sind. Polizei Greiz 036616210

Illegaler Cannabisanbau

Am Freitag gegen 21:30 Uhr stellten Beamte der Polizei Greiz während der Streifenfahrt fest, dass im Greizer Kapellenweg ein Taschenlampenschein zu sehen war. Bei der Überprüfung des Geländes stießen die Beamten auf fünf Marihuanapflanzen, welche ca. 1,30 Meter hoch waren. Ermittlungen ergaben Hinweise zu einem 36-jährigen, welcher in der Nähe wohnt. Eine Durchsuchung der Wohnung ergab weitere Hinweise auf Drogenkonsum des 36-Jährigen. Alle Drogen wurden beschlagnahmt und gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen illegalen Drogenanbau eingeleitet.

Illegales Lagerfeuer: Feuerwehr verhindert Ausbreiten

Samstagvormittag stellten Zeugen in einem Wald in der Gemarkung Bocka eine unkontrollierte Feuerstelle fest. Das Ausbreiten des Brandes konnte die örtliche Feuerwehr verhindern. Die Ermittlungen der Polizei ergaben den Verdacht, dass unbekannte Täter ein illegales Lagerfeuer nicht ausreichend gelöscht hatten. Der Brandort befindet sich zwischen der "Hohen Reuth" und Lederhose. Ermittlungen wegen des Herbeiführens einer Brandgefahr wurden eingeleitet. Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen nimmt die Geraer Polizei und die Kontaktbereichsbeamten an.

Junge Frau berauscht auf gestohlenem E-Scooter

Freitagabend kontrollierten Polizeibeamte in der Leipziger Straße in Gera die Fahrerin eines Elektro-Scooters. Dabei stellte sich heraus, dass die 27-Jährige unter Drogen stand. Da sie zudem unglaubwürdige Angaben zur Herkunft ihres Gefährts machte, wurde der Eigentümer telefonisch befragt. Er befand sich in diesem Moment bereits auf dem Weg zur Polizeidienststelle, um das Fahrzeug als gestohlen zu melden. Es wurden nun Ermittlungsverfahren wegen Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel und wegen Diebstahls in einem besonders schweren Fall eingeleitet. Der E-Scooter konnte dem Mann zurückgegeben werden.

