Seven Club Gera macht das Dutzend voll: Geburtstagsparty mit DJ Dominik Eulberg

Gera. Zu Techno am Freitag sowie Dark Music und Depeche-Mode-Party am Samstag wird in den Club am Geraer Hauptbahnhof eingeladen.

Es ist zwar keine runde Zahl, aber zumindest wird das Dutzend voll gemacht und so stellen die Clubbetreiber der Geraer Agentur AT-Events am Freitag und Samstag zur Geburtstagsparty „12 Jahre Seven Club Gera“ ein besonderes Festtagsprogramm auf die Beine.

Mit dem naturverbundenen „ravenden Ornithologen“ Dominik Eulberg kommt ein international gefragter deutscher DJ zum wiederholten Mal ins Seven. Er legt am Freitag in dem Club am Geraer Hauptbahnhof auf, zusammen mit den DJs Dynanim, Mr. Watts Hows und Wy. Start ist 22 Uhr, Tickets gibt es im Vorverkauf bei Eventim oder am Freitag an der Abendkasse.

Am Samstag geht die Geburtstagssause in Runde zwei. Dj Schubi legt Musik von Depeche Mode, VNV Nation, And One, Project Pitchfork, sowie Klassiker aus den 80-er Jahren von Alphaville, Camouflage, Anne Clark und so weiter auf. DJ Da Isch und DJ Disturbed gestalten die Dark Side Night mit allen Arten düsterer Klänge. Für den Samstag gibt es nur Abendkasse, Begin nist auch hier 22 Uhr. Einlass ist jeweils ab 18 Jahren.