Das Kultur- und Kongresszentrum (KuK) in Gera (Symbolfoto).

Show „Glanz auf dem Vulkan“ in Gera fällt aus

Der Geraer Termin der Show „Glanz auf dem Vulkan“, die am Mittwoch, 5. Februar, im KuK stattfinden sollte, fällt aus. Das teilt der Veranstalter mit.

Die Gründe für den Ausfall lägen nicht im Einflussbereich des Veranstalters M&G Showcompany, der Produzenten und Künstlern.

Zur Rückabwicklung bereits gebuchter Tickets sollten sich Kunden ausschließlich an den Veranstalter http://www.genius-concerts.de oder an die jeweils genutzten Online-Ticketportale wenden.

Die Show wird am 14. Februar in Erfurt in der Alten Oper gezeigt. Dieser Termin findet nach Angabe des Veranstalters statt.