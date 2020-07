Gera. Schüler können in den Sommerferien in der IHK Gera den Umgang mit einem Smartboard erlernen.

Sich einen Tag im künftigen Ausbildungsbetrieb umsehen

Viele Familien müssen wegen der Corona-Pandemie ihre Urlaubspläne kurzfristig ändern oder absagen. Für alle Schüler, die ihre Ferien zu Hause verbringen, bietet die IHK Ostthüringen mit dem IHK-Schülercollege interessante Angebote.

Wer sich praktisch ausprobieren und wissen möchte, wie Wirtschaft funktioniert, kann an Projekten direkt im Unternehmen teilnehmen. Mit „College on Tour“ bietet das IHK-Schülercollege den Praxistest. Einen Tag lang erleben Schüler Unternehmen hautnah. „So erfahren sie, welche Berufe ihnen Spaß machen und sammeln wertvolle Erfahrungen für die spätere Berufswahl“, betont Nadine Werlich, IHK-Expertin für Berufsorientierung.

Bei der Meleghy Automotive GmbH Co. KG in Gera kann beispielsweise der Beruf Elektroniker/-in für Betriebstechnik ausprobiert werden. Auch die Sparkasse Gera-Greiz in Gera lädt zum Projekttag ein. In der PI Ceramic GmbH in Lederhose werden die Berufe Mikrotechnologe/-in, Industriekeramiker/-in, Prüftechnologen/-in und Maschinen- und Anlagenführer/-in vorgestellt.

Die Vielfalt der Berufe verteilt sich über alle Branchen. Es werden Einblicke in die Gastronomie, Metallbranche, IT, Elektronik, Optik, Keramik und Büro gegeben. „Zu College on Tour trifft sich eine kleine Schülergruppe bei den Unternehmen und absolviert, angeleitet von den Mitarbeitern, den Praxistag. Im Mittelpunkt steht ein Projekt und am Ende des Tages ein fertiges Werkstück oder eine gemeinsam gelöste Aufgabe“, so Nadine Werlich.

Die Teilnehmer werden von einem Betreuer der IHK begleitet. Für das Mittagessen ist auch gesorgt. Für Schüler, die ihre persönlichen Fähigkeiten weiter entwickeln möchten, werden speziell für Schüler entwickelte Ferienseminare in der IHK in Gera angeboten. So wird am 31. Juli und am 1. August der Umgang mit dem Smartboard erlernt. Einen Excel-Kurs gibt es am 21. August und am 24. August probieren sich Schüler im Argumentieren im Seminar „Argumentationstraining“ aus. Bei allen Veranstaltungen werden die geltenden Hygieneregeln beachtet und umgesetzt.

Anmeldung ab sofort auf www.ihk-schuelercollege.de oder in der IHK Ostthüringen bei Nadine Werlich, Telefon 0365/8 55 34 19. Die Teilnahme ist für Schüler ab Klasse 8 möglich und kostenfrei.

Termine für College on Tour:

- 22. Juli: Meleghy Automotive GmbH Co. KG in Gera, von 8.45 bis 15 Uhr, Elektroniker/-in für Betriebstechnik

- 23. Juli: Sparkasse Gera-Greiz in Gera, 8.45 bis 15 Uhr, Bankkaufmann/-frau

- 6. August: LFG - Eckhard Oertel e.K. in Gera, 8.45 bis 15 Uhr, Elektroniker/-in für Geräte und Systeme

- 7. August: Indu-Sol GmbH in Schmölln, 8.45 bis 14 Uhr, Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik

- 13. August: GEDA-Dechentreiter GmbH Co. KG in Gera, 8.45 bis 15 Uhr Konstruktionsmechaniker/-in, Fachlagerist, Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

- 19. August: PI Ceramic GmbH in Lederhose, 8.45 bis 15 Uhr, Mikrotechnologe/-in, Industriekeramiker/-in, Prüftechnologen/-in, Maschinen- und Anlagenführer/-in

