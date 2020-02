Gera. Der Dialog „Deutschland im Gespräch“ findet am 21. März in Gera statt.

Sich mit Teilnehmern aus Nürnberg austauschen

Anlässlich von 30 Jahren Friedlicher Revolution und Deutscher Einheit finden 16 Begegnungs- und Dialogveranstaltungen zwischen deutsch-deutschen Partnerstädten statt. Am 21. März ist diese in Gera.

Unter dem Motto „Deutschland im Gespräch: Wie wollen wir miteinander leben?“ reisen Bürgerinnen und Bürger aus Nürnberg für ein Wochenende nach Gera. Mit Begegnungen zwischen deutsch-deutschen Partnerstädten möchte die Bundesregierung zum offenen und kritischen Erfahrungsaustausch über den Prozess der Deutschen Einheit anregen. Eingeladen sind alle Interessierten.

Alle Dialoge werden wissenschaftlich begleitet. Die Ergebnisse der Diskussionen fließen in politische Handlungsempfehlungen ein, die die Kommission „30 Jahre Friedliche Revolution und Deutsche Einheit“, auf deren Initiative die Veranstaltung organisiert wird, im Herbst 2020 an die Bundesregierung übergeben.

Geburtsstadt von Otto Dixist immer eine Reise wert

Julian Vonarb, Oberbürgermeister der Stadt Gera (parteilos): „Offizielle Partnerstädte wurden wir am 3. Oktober 1988. Aber Gera und Nürnberg sind einander schon viel länger freundschaftlich verbunden. Bis ins Mittelalter reicht die Beziehung der beiden Städte zurück. Wir sind gespannt auf einen lebendigen Austausch und freuen uns darauf, gemeinsam Zukunftsperspektiven konstruktiv zu diskutieren.“

Ulrich Maly, Oberbürgermeister von Nürnberg, sagt zur Beziehung der beiden Städte: „Die Freundschaft zwischen Nürnberg und dem damals in der Deutschen Demokratischen Republik liegenden Gera begann 1988 mit der Unterzeichnung eines Partnerschaftsvertrags. Diese schon über 32 Jahre währende Freundschaft hat in guten wie in unruhigen Zeiten gehalten.“ Bei „Deutschland im Gespräch“ könne diese weiter vertieft werden. Auch Gera selbst hat viel zu bieten, betont Maly: „Die Geburtsstadt von Otto Dix ist immer eine Reise wert. Es gibt das exzellente Otto-Dix-Museum, eine lebhafte zeitgenössische Kunstszene und ein Stadtmuseum, das sich auch mit der jüngsten deutschen Geschichte befasst“.

Die Bundesregierung lädt Schülerinnen und Schüler aus Gera und Nürnberg ein, die Veranstaltung als Reporterinnen und Reporter zu begleiten. Unter professioneller Anleitung stellen sie in Gera einen Videobericht für die offizielle Website und die Social-Media-Kanäle des Jubiläumsjahres her.

Die Teilnahme ist kostenlos. Weitere Informationen und Anmeldung bis 8. März unter: deutschland-im-gespraech.de