Gera. Zwei Neuinfektionen wurden registriert

Am Sonntag meldet das Robert-Koch-Institut für die Stadt Gera eine Sieben-Tage- Inzidenz von 11,8. Die Zahl der Infizierten gesamt steigt am Wochenende um zwei auf 5737. Als Aktiv infiziert gelten derzeit 23 Menschen. 40 befinden sich in Quarantäne. Für den Landkreis Greiz vermeldet das Robert-Koch-Institut eine Sieben-Tage-Inzidenz von 3,1. In den letzten sieben Tagen wurden drei Neuinfektionen registriert.