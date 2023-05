Siebenjähriger in Gera auf Fußgängerüberweg angefahren

Gera. Einer 65 Jahre alten Autofahrerin droht nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Am Freitagnachmittag kam es in Gera an einem Fußgängerüberweg in der Nürnberger Straße zu einem Unfall. Wie die Polizei am Montag mitteilt, wollte hier auf Höhe einer Haltestelle ein Siebenjähriger den Fußgängerüberweg überqueren.

Eine 65 Jahre alte Autofahrerin übersah aber den Jungen und es kam zum Zusammenstoß. Der Siebenjährige erlitt dabei eine Gehirnerschütterung und verletzte sich an der Schulter. Der Junge wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der 65-jährigen Autofahrerin droht nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

