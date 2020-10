Verbandsjugendspiele Radsport: Sieg für Enie Böttcher und Leon Suleck

Während die Radsportlerinnen und Radsportler der U13 und U15 auf dem 250-Meter-Betonoval der Geraer Radrennbahn bei der Thüringer Landesmeisterschaft Bahn Ausdauer um Medaillenplätze kämpften, starteten die bis Zehnjährigen bei den Verbandsjugendspielen. Für den Geraer SSV-Trainer Christian Wiencek, mit vier Siegen, drei zweiten und vier dritten Plätze, ein erfreuliches Ergebnis.

Mit dem Geschicklichkeitsfahren und zwei Zeitfahrwettbewerben – 100 m fliegend und 500 m stehend – standen drei Disziplinen auf dem Programm, die die 56 Teilnehmer aus acht Thüringer Vereinen zu absolvieren hatten. Vom Gastgeber SSV Gera 1990 waren zwölf Aktive am Start. Souverän das Auftreten bei den Mädchen, wo sich Enie Böttcher vor ihrer Trainingspartnerin Leonie Wolter in der Gesamtwertung den Sieg sichern konnte. Beachtlich auch der vierte Platz von Lucia Wiencek, als Beste vom jüngeren Jahrgang. Nach ihrem Sieg beim Geschicklichkeitsfahren vor Leonie Wolter und Lucia Wiencek, musste sich Enie Böttcher über die 100 m fliegend Leonie Wolter beugen. Rang drei ging an Lucia Wiencek. Deutlich die Zeit mit über vier Sekunden für Enie Böttcher über 500 m, vor der Zweitplatzierten Finja Neuland vom RSC Waltershausen-Gotha, gefolgt von Leonie Wolter und Lucia Wiencek. Bei den Jungs platzierte sich Jamie Jackson Planert mit Sieg über 100 m, Rang vier beim Geschicklichkeitsfahren und Platz fünf über die 500 m Distanz im Gesamtklassement auf Rang zwei, hinter Leon Suleck vom SV Aufbau Altenburg – Geschicklichkeitsfahren (1.), 100 m fliegend (2.), 500 m (3.) – und vor dem Erfurter Benjamin Ochsenfahrt. Louis Böber konnte der sich auf Rang sechs in die Ergebnisliste eintragen. Die weiteren beiden Plätze gingen an Leonard Weiß und Timon Schmeller. Erstaunlich die gestoppten Zeiten. So waren die Mädchen Enie Böttcher und Leonie Wolter im Kampf gegen die Uhr teilweise schneller unterwegs als die Jungs.