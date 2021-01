Silvesternacht in Gera und Umgebung ruhiger als sonst

Gera Der erste Schnee im neuen Jahr ließ nicht lange auf sich warten und entschädigte vielleicht manchen ein wenig für ein entbehrungsreiches Jahr 2020 mit einem entsprechenden Jahreswechsel. Natürlich knallte und zischte es auch in dieser Silvesternacht allenthalben, doch insgesamt war die Nacht wesentlich ruhiger als in anderen Jahren, was sich mit den Einsatzberichten von Polizei und Feuerwehr am Neujahrsmorgen deckt.

Vor allem die Stunde vor Mitternacht war in der Geraer Innenstadt ungewohnt ruhig, nur wenige Menschen, meist in Zweiergrüppchen, sah man im Zentrum, nur vereinzelt zerrissen Böllerschläge die Ruhe. Die strengen Corona-Beschränkungen zur Kontaktreduzierung einschließlich des Verbotes, Pyrotechnik im öffentlichen Raum in Gera abzubrennen, zeigten in Verbindung mit sichtbar erhöhter Polizeipräsenz in Geras Innenstadt offenbar Wirkung. Pünktlich mit dem Jahreswechsel zog es dann aber doch einige ins Freie, viele sicher, um zu schauen, ob trotz der Restriktionen Feuerwerk das neue Jahr einläutet.

Das tat es, wenn auch insgesamt deutlich weniger und auch gefühlt nicht so lange wie sonst. Eingeläutet wurde 2021 aber auch pünktlich von den Glocken der Stadtkirchen, wenngleich Sankt Johannis in diesem die Pforten geschlossen ließ. Was dagegen kaum zu hören war, war das Alarmsignal von Feuerwehr und Polizei.

Wie die Polizei in ihrer Silvesterbilanz schreibt, wurde die Polizeipräsenz im gesamten Bereich der Landespolizeininspektion Gera (Stadt sowie die Landkreise Greiz und Altenburger Land) „deutlich erhöht“. „Die Silvesternacht verlief ohne größere Straftaten oder sonstige Störungen der öffentlichen Sicherheit“, erklärt die Polizei: „Vereinzelt wurden Verstöße gegen die Verordnungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie festgestellt.“ Insgesamt kamen die Polizisten 64 Mal zum Einsatz und leiteten 22 Ermittlungs- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Einsatzleiter Mike Schramm bewertete das Einsatzgeschehen in der Silvesternacht als ruhig: „Die Bevölkerung hielt sich in der Mehrheit an die aktuell geltenden Verordnungen hinsichtlich der Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten.“

Auch Wolfgang Hartick von der Zentralen Leitstelle in Gera konnte auf Nachfrage eine vergleichsweise ruhige Silvesternacht bestätigen. Obwohl mit dem Saale-Orla-Kreis ein neuer Zuständigkeitsbereich hinzukam, sank die Gesamtzahl der Einsätze im Vergleich zum Vorjahr. So gab es laut Hartick im Zeitraum zwischen 21 und 7 Uhr beim Jahreswechsel 2020/21 insgesamt 119 Einsätze, 2020/21 insgesamt 94. Von großen Vorfällen wisse er nicht zu berichten, ein Gartenlaubenbrand in Großenstein am Silvesterabend, bereits gegen 18 Uhr, rief dort die Einsatzkräfte auf den Plan.