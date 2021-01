Sinnleerer Schlagabtausch

Es war die Stunde der Männer, die nicht miteinander können. Zur Hauptausschuss-Sitzung am Montag wurden alte Befindlichkeiten aufgewärmt. Da attackierte Linken-Chef Andreas Schubert den Bürgermeister, bei dem er seit Jahren bei Feuerwehr-Themen Rot sieht. Diesmal ging es um die späten Antworten auf den Fragenkatalog und darum, warum der Vertreter der Stadt Gera im Wasserzweckverband dort nicht für ein Einlenken und die Herausgabe der Hydrantenpläne sorgt. Dannenberg seinerseits nannte das Stadtratsmitglied „mein lieber Herr Schubert“ und verwahrte sich gegenüber „abenteuerlichen Annahmen“. Doch damit nicht genug. Auch Heiner Fritzsche, der Vertreter der SPD-Fraktion, der als Gast bei der Hauptausschusssitzung dabei war, bekam wie schon zur Haushaltdebatte am 5. November sein Fett weg. Dannenberg behauptete, jener habe in einer Sitzung der Arbeitsgemeinschaft Feuerwehr im Rathaus die Herausgabe der Pläne angekündigt und das in der nächsten Sitzung widerrufen. Worauf Fritzsche Dannenberg der „Unwahrheit“ bezichtigte und davon sprach, dass dieses Thema nur „gestriffen“ worden sei. Was hat der Schlagabtausch gebracht? Nichts. Die Stadtverwaltung beharrt darauf, alles richtig gemacht zu haben. Doch die Frage ist doch, wissen die Einsatzkräfte der Feuerwehr wo sie das nächste Mal Wasser zapfen können? Nein.